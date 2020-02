UFFICIALE – Udinese-Fiorentina si gioca. Confermato sabato a porte chiuse

E’ arrivato in serata il comunicato della Lega Serie A sui match che si giocheranno in questo fine settimana a porte chiuse per l’emergenza legata al Coronavirus nel nord Italia (e non solo): tra questi c’è Udinese-Fiorentina, che si disputerà regolarmente come da calendario sabato alle 18 alla Dacia Arena. Oltre al match che vedrà protagonisti i viola nel capoluogo friulano, le altre gare della settima di ritorno senza pubblico saranno Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e il big match Juventus-Inter.