Ultimi impegni a porte chiuse, poi il Viola Park apre: la speranza

Pochi giorni di riposo e, fra meno di una settimana, martedì 1 agosto, i ragazzi di Italiano saranno di scena a Grosseto contro la squadra locale. Sabato 5 e domenica 6 agosto, i viola saranno di nuovo impegnati sul palcoscenico internazionale. Si tratta della «Sela Cup», il torneo in Inghilterra che si disputerà con Newcastle, Nizza e Villarreal (ma la Fiorentina incontrerà solo le prime due). Le ultime amichevoli prima dell’inizio del campionato (fissato per il 19 agosto a Genova contro il Genoa alle ore 20.45) sono in programma venerdì 11 e sabato 12 agosto contro Sestri Levante e Ofi Creta, due gare che finalmente dovrebbero svolgersi nello stadio "Curva Fiesole" del Viola Park [LEGGI TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A]. Lo riporta La Nazione.