Ultimatum viola a Grillitsch. La Fiorentina intanto studia le alternative

Non sembra sbloccarsi la situazione tra la Fiorentina e Grillitsch, centrocampista austriaco svincolatosi dall'Hoffenheim. Dalla Germania nel mentre emerge un nome nuovo per la mediana viola

Come ormai noto da qualche giorno, la situazione per Florian Grillitsch, centrocampista in scadenza dell'Hoffenheim, si sta complicando sempre di più. Il procuratore del giocatore, Bereit, è a Firenze da venerdì sera, però, lo scorso fine settimana e l’inizio della nuova non hanno portato novità di rilievo. C’è in ballo un quadriennale, tre anni più uno di opzione, che il calciatore vorrebbe monetizzare al massimo a due milioni a stagione, decisamente di più di ciò che mette sul piatto la Fiorentina.