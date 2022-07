Nazione: ultimatum Milenkovic. Spunta un’altra pretendente oltre a Inter e Juve

Quindi: Inter, Juventus e squadra X (in Premier viene in mente il Tottenham, che già aveva fatto un sondaggio per Milenkovic nelle scorse settimane), tutte in grado di garantire a Nikola la partecipazione alla Champions. La Fiorentina nel frattempo anche martedì ha ribadito al manager la volontà di trattenere il difensore serbo, al quale poi verrebbe proposto un rinnovo contrattuale in linea con il valore del giocatore. Dal cui entourage filtrano attualmente percentuali in assoluta parità (50 per cento di possibilità che resti, 50 che che se ne vada sfruttando il gentlemen agreement di un anno fa). Nikola è veramente combattuto di fronte alla possibilità di compiere un teorico balzo verso l’alto.