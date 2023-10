Ulivieri: “Italiano accetti le critiche. L’attacco soffre? Non c’è mica Osimhen”

"L'attacco viola sta soffrendo davvero? Non direi, e comunque non è che possa schierare Osimhen, ma è un discorso più ampio. Il calcio moderno ci propone attaccanti e schemi diversi, le punte da area di rigore fanno parte di un altro calcio"

"È un derby che trova l’Empoli in leggera ripresa, perché era partito male in mezzo a molte difficoltà, ma anche una Fiorentina che sta andando forte forte. I viola dovranno dimostrare che la sosta non gli ha fatto perdere il ritmo perché la partita di Napoli è stata entusiasmante". Questa la copertina di Renzo Ulivieri, allenatore che conosce molto bene sia Empoli che Fiorentina. Il Corriere Fiorentino l'ha intervistato in vista della gara di stasera: