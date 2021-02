Ulivieri: “Fiorentina, la strada sembra giusta. La tifo, ma me ne andrò con la tuta del Bologna”

Renzo Ulivieri, in procinto di tagliare il traguardo degli 80 anni, ha rilasciato un’intervista a La Nazione: in fondo, c’è spazio anche per la Fiorentina.

Da calciatore ho cominciato lì, poi ho guidato per due stagioni la Primavera viola. Tifo Fiorentina, spero che le cose migliorino e mi sembra che siamo sulla strada giusta. Ma quando sarà il momento di andarmene voglio essere vestito con la tuta del Bologna. Mi dovranno mettere anche il fischietto da allenatore e la bandiera rossa, e poi potrò partire. Ho già organizzato tutto.

