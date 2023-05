UEFA, stadi con la capienza bassa? Un fallimento per la Conference League

La Nazione si sofferma sulla vendita dei biglietti per Fiorentina-West Ham, che sta creando non poche preoccupazioni tra i tifosi viola. La scelta dell’Uefa di scegliere stadi con una capienza bassa per la finale della Conference si può già dire essere fallimentare. Praga, dopo Tirana. L’Eden Arena è un gioiellino, come l’Arena Kombetare dove si svolse la finale dello scorso anno. Il problema è che la capienza ridotta di questi stadi crea non pochi problemi. Biglietti a disposizione della Fiorentina circa 5.700, richieste una marea in più. E le difficoltà sono tante anche per comprare il biglietto, persino per chi ha tutti i requisiti per accedere alle varie fasi di vendita (da oggi e fino a domani via anche a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento al campionato o il mini-abbonamento di Conference League e sostenuto almeno una trasferta europea in stagione).