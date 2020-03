La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla delle possibili soluzioni per disputare il blocco di partite rinviate in questo fine settimana, a partire da Juventus-Inter. Si valuta infatti la possibilità di spostare il big match a lunedì 9 marzo. Oltre a Juve-Inter, dovrebbero essere giocate lunedì anche Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia, mentre si potrebbero recuperare sabato 7 o domenica 8 Samp-Verona e Udinese-Fiorentina. Il campionato slitterebbe dunque di una giornata, con un turno infrasettimanale collocato al 13 maggio, unica data del calendario libera per tutti i club da qui al termine della stagione.

LA FIORENTINA INTANTO DICE NO A DUE POSSIBILI DATE