Caos rinvii, Barone alza la voce: ma quando si recupera Udinese-Fiorentina?

La Fiorentina alza la voce. Il concetto di Joe Barone è chiaro, l’obiettivo è mettersi al riparo da un finale di campionato falsato il prima possibile. Come scrive il Corriere Fiorentino i viola hanno fretta di conoscere quando verrà recuperato il match di Udine e se quello con il Brescia verrà disputato domenica a porte chiuse o aperte. Gli scenari sono molteplici, le voci che si sono rincorse nelle ultime ore anche. Il club intanto si è rifiutato di recuperare il match di Udine l’11 marzo o addirittura in questa settimana come si era paventato nelle ultime ore, anche perché con la squadra è rimasta a riposo ieri e oggi. Resta comunque logico che i viola abbiano fretta di conoscere il proprio destino: la data del 13 maggio è puramente formale, e quando verrà recuperata Udinese-Fiorentina resta ancora un mistero anche alla luce della richiesta del Governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, di chiudere le scuole fino all’8 marzo per i primi casi d’infezione e sulla scia delle decisioni prese dal Governo. Intanto la società chiederà il rimborso del “viaggio a vuoto” a Udine nei giorni scorsi.