Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: centrocampo obbligato per Italiano

Oggi, la Fiorentina vola a Udine per sfidare la squadra di Andrea Sottil . Italiano deve fare a meno di Duncan , Bonaventura e Nico Gonzalez . Insomma, qualche cambio ci sarà, me le scelte del mister sembrano davvero limitate, soprattutto a centrocampo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gollini sarà il portiere. In difesa, Venuti al posto di Dodô e Quarta al posto di Milenkovic. Possibile spazio a Terzic a sinistra. La rosea schiera Mandragora, con Maleh e Barak ai lati. Mentre per la Nazione, che vede Biraghi titolare, il regista sarà Amrabat. In avanti, Cbaral accompagna Sottil e Kouamè. Attenzione a Saponara che potrà giocarsela fino alla fine.