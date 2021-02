Udinese-Fiorentina apripista per il ritorno dei tifosi? C’è chi dice no

Udinese-Fiorentina di domenica è considerato un test per iniziare a valutare il ritorno del pubblico negli stadi. Alla Dacia Arena verrà infatti utilizzata una nuova tecnologia per controllare il mantenimento delle distanze di sicurezza. “Ci auguriamo che questo primo passo apra una strada per riaccogliere i nostri tifosi” ha detto il dg dell’Udinese Collavino. Ma il sindaco di Firenze Dario Nardella invita tutti alla cautela: “Credo sia l’ultima cosa da valutare perché si tratta di numeri grandissimi dice il sindaco toscano – Dividerci su questo sarebbe anacronistico vista la situazione del Paese” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.