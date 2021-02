Udine, alla Dacia Arena un esperimento per il monitoraggio anti-covid

Udinese-Fiorentina, in scena oggi alle 15 alla Dacia Arena, sarà calcio ma non solo. Oggi verrà infatti sperimentato un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti contagio al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi. I presenti (350 persone) saranno dotati di un dispositivo (un badge) che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio. Lo riporta l’edizione di oggi di Stadio.

