Riecco Ribery-Vlahovic, Commisso valuta Prandelli dagli USA

La Fiorentina va a Udine sotto lo sguardo attento, dall’America, di Rocco Commisso. Lo scrive La Nazione, che ricorda come nella seconda metà di marzo il presidente dovrebbe tornare in Italia per cominciare la famosa programmazione, con molti contratti in scadenza a giugno (tra cui tutti e tre gli allenatori). La dimensione dell’intervento del patron dipenderà anche dai prossimi risultati. Bissare la vittoria contro lo Spezia può essere un buon inizio per le chances di permanenza sulla panchina di Mister Prandelli, che si affiderà al rientrante Ribery, un altro che vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Il francese ritrova Vlahovic, con il quale ormai la coppia è consolidata. Udinese-Fiorentina è la partita di Astori: la fascia di Pezzella ci racconta ancora l’eterno capitano.