Ubi maior, minor cessat: c’è turnover, ma Italiano ha due obiettivi a Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport si allinea agli altri quotidiani nello scrivere di un certo turnover messo in ponte dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano per la gara di stasera al Maradona di Napoli. Non sarà però una partita priva di obiettivi per i viola, che come assicurato dal dg Barone vogliono arrivare almeno ottavi in campionato, vincendo quindi il cosiddetto "campionato delle altre". Inoltre, contro Osimhen l'allenatore si aspetta segnali positivi dalla difesa, reparto apparso in difficoltà ultimamente dopo settimane di continua affidabilità. Distrarsi contro i campioni d'Italia equivale a soccombere.