Tuttosport: verso il Torino, spazio anche per Brekalo?

Domani alle 18 al Franchi la Fiorentina affronterà il Torino nei quarti di Coppa Italia. Come scrive Tuttosport, Italiano dovrebbe affidarsi nuovamente a Nico Gonzalez dal primo minuto. Inoltre, il tecnico è tentato di dare spazio anche a Brekalo. L'anno scorso si mise in luce proprio con la maglia granata (7 gol in 32 gare in campionato). Protagonista con una doppietta nel 4-0 alla Fiorentina. Escluso dalla trasferta di Roma, il croato - ultima da titolare il 18 settembre contro l'Union Berlin - ha svolto ieri il primo allenamento e dovrebbe essere convocato.