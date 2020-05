Sull’edizione odierna di Tuttosport troviamo un articolo riguardante i movimenti sulle panchine della Serie A, in vista della prossima stagione. In particolare l’asse che coinvolge Firenze e Torino, passando per Verona. Granata e gigliati infatti, nonostante le parole spese da Commisso per Iachini, si guardano intorno per individuare il tecnico giusto a cui affidare la propria panchina. Ecco che gli occhi di entrambi si soffermano soprattutto su quanto bene sta facendo Ivan Juric, alla guida dell’Hellas formato Europa di questa stagione. La Fiorentina è data in forte pressing da tempo e in vantaggio sui granata. Ecco che Davide Vagnati, neo Ds del Toro, guarda ad altri profili di conoscenza viola: uno fra tutti Semplici, con un passato in comune con lo stesso Vagnati, alla Spal, ma anche Pioli; in uscita dal Milan. Nelle ultime settimane sta prendendo sempre più piede la candidatura di Giampaolo, anche lui accostato in varie occasioni alla panchina viola.