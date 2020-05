La mossa di Commisso: mister Iachini ha alte possibilità di restare in ogni caso

Su La Nazione si torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri da Rocco Commisso (LEGGI) e, più in generale, sul futuro di mister Beppe Iachini. Il concetto espresso dal patron in sostanza è questo: se il campionato finirà ai box in modo definitivo, la Fiorentina che si rimetterà in moto a luglio, verso la stagione 2020/21, sarà allenata da Beppe Iachini. Sono comunque molto alte le chance che sia Iachini di allenare la Fiorentina che verrà, salvo ovviamente un eventuale crisi di risultati alla ripresa del campionato.

E’ chiaro che Commisso, come le altre componenti dei vertici societari, guardino con attenzione anche a figure tecniche che in un futuro potrebbero ben rappresentare i lineamenti della Fiorentina alla Rocco, ma puntare su Iachini ha sempre rappresentato una scelta che i dirigenti viola non considerano di ’ripiego’. “Io Iachini lo conosco”, ha voluto ribadire con orgoglio Commisso: in quelle parole c’è tutta la fiducia che Rocco vuole regalare a chi, insieme a lui, sta facendo correre e ripartire il progetto Fiorentina.