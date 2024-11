Tuttosport sulle cessioni della Juventus: Kean uno dei pochi dispiaceri

"A giugno sembrava che la Fiorentina avesse fatto quasi un favore alla Juventus nell’accollarsi Moise Kean, reduce da un anno senza segnare un gol ma costellato da infortuni, e con un contratto in scadenza nel 2025. A novembre, dopo l’exploit dell’attaccante in viola, già a segno 11 volte, sembra che il club toscano abbia fatto un affarone a prendersi un bomber a soli 13 milioni più bonus. Come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo e ci hanno guadagnato un po’ tutti. La Juventus aveva bisogno di fare cassa per finanziare un mercato estivo così rivoluzionario da movimentare quasi 200 milioni di operazioni in entrata. La Fiorentina si è assicurato un attaccante di valore, che aveva bisogno di cambiare aria per ritrovare fiducia in se stesso, a un prezzo decisamente accessibile. Il sacrificio bianconero porta con sé qualche rimpianto, soprattutto perché la rosa di Thiago Motta è in sofferenza nel reparto avanzato, con il solo Dusan Vlahovic centravanti di ruolo, ma quello di Kean è uno dei pochi dispiaceri fra le tante cessioni".