Così su Tuttosport si commentano le parole post partita di Rocco Commisso contro l’arbitraggio: “Uno sfogo un po’ sopra le righe per un episodio, quello del secondo rigore, che può anche lasciare spazio al dibattito (pur partendo dall’oggettività delle braccia larghe di Ceccherini a bloccare Bentancur), ma non appare così clamoroso da giustificare un tale sfogo. Probabilmente Commisso mette insieme la frustrazione accumulata nelle precedenti partite con Inter e Genoa”. Secondo la moviola dello stesso quotidiano torinese, il rigore di Ceccherini è controverso ma ci può stare e ci sarebbe anche quello di Igor su Ronaldo nel primo tempo. E ROCCO RINCARA LA DOSE: “VINCANO IN EUROPA…”