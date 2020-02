Commisso: “Non voglio errori a favore, ma nemmeno contro. Se la Juve non si è mai lamentata dei rigori…”

Dopo la sfuriata di oggi in zona mista, Rocco Commisso ha parlato alla RAI durante 90′ Minuto:

“Arrabbiato come prima? La rabbia c’è ancora, non è giusto quello che ho visto in questa partita e in altre, quando sono stato zitto. Tutto è cominciato con il Napoli, quando Mertens si è buttato e non sono andati al VAR. Poi col Genoa e l’Inter… In 7 mesi non ho detto niente, ora sono disgustato. Io non voglio beneficiare di favori degli arbitri, ma nemmeno subirne.

Per me è una somma di casi: l’altro giorno in coppa hanno cacciato via Pezzella, oggi su Bentancur mi hanno detto che ci poteva essere simulazione e conseguente doppia ammonizione, quindi da un estremo all’altro. La Juve spende 350 milioni in ingaggi, noi 55, non hanno bisogno di questo. Per come la vedo io, è un grosso sbaglio.

Ma è vero che la Juve non ha mai protestato per gli arbitri? Se è vero, hanno ragione, ma se non è vero Nedved non deve venire a dirmi nulla, io parlo con il suo presidente. Quando non vedo le cose giuste io parlo, poi se mi devono fare la multa me la faranno. Io ripeto che ci vorrebbe la possibilità per ogni squadra di richiedere l’intervento del VAR.

Non ho bisogno dei favori di nessuno dopo questa polemica, io voglio solo essere trattato come gli altri. Non mi hanno mica dato soldi i nonni o i bisnonni… Ci hanno fatto male, qualcuno deve parlare e difendere la mia Fiorentina. E io parlo!

Chiesa? Fino ad oggi lo teniamo, poi domani non si sa… Ambizioni? Il primo anno è di transizione, ma se siamo in basso non sono contento io. A gennaio abbiamo cominciato a fare una Fiorentina più forte, per stare nella parte sinistra della classifica. Vogliamo fare uno stadio come quello di Torino, per aumentare i nostri ricavi.”

