Tuttosport: scatto del Torino per Maggiore, la Fiorentina rischia la beffa

Duello di mercato tra Fiorentina e Torino. In ballo Mandragora e Maggiore. Come scrive, infatti, Tuttosport nel momento in cui il club granata capirà che non ci sarà più niente da fare per il primo chiuderà per il secondo. Il Torino è da tempo vigile sul centrocampista che non ha prolungato il contratto in scadenza nel 2023 con lo Spezia. Il giocatore, che attualmente percepisce un ingaggio di 300.000 euro a stagione, ha rifiutato un triennale da 6-700.000 a stagione. E così si è arrivati alla rottura. anche perché in precedenza Maggiore aveva chiesto un adeguamento per una stagione per poi decidere con calma cosa fare. Richiesta respinta. Il giocatore è finito così sul mercato. Piace alla Fiorentina e i viola, dopo il probabile sgambetto Mandragora, proveranno a farne un altro ai granata, ma stavolta partono in posizione di svantaggio.