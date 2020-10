“Il compleanno è il 25 ottobre, ma Federico Chiesa ha ricevuto il regalo a cui teneva di più con venti giorni d’anticipo: la maglia della Juventus. Per indossarla e godersela fino in fondo dovrà aspettare ancora la prossima settimana, quando raggiungerà la Continassa dopo gli impegni con la Nazionale, ma già ieri il 22enne esterno d’attacco azzurro era felicissimo.” Ecco quanto troviamo scritto su Tuttosport riguardo il passaggio di Chiesa in bianconero. Per il giornale l’esterno avrà sempre la Fiorentina in un posto importante del suo cuore, ma la voglia di fare il salto di qualità e giocare con CR7 era troppa. Persone vicino a lui raccontano della sua felicità e gioia per questo trasferimento. E d’altronde se il matrimonio è andato a buon fine lo si deve alla fiducia totale dimostrata da Federico , che ha voluto ed atteso solo la Juventus.

