Con la cessione ufficiale alla Juventus (LEGGI QUI) si è chiuso definitivamente il capitolo tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Ma dalla sponda bianconera, non tutti i tifosi sono rimasti soddisfatti dalla cessione di Douglas Costa al Bayern Monaco per far spazio all’ormai ex viola e dall’aver trattenuto Federico Bernardeschi.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina