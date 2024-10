Tuttosport pessimista: “Gudmundsson rischia uno stop molto lungo”

Fiorentina in apprensione per Gudmundsson, solo gli esami di domani scioglieranno le riserve

La preoccupazione c'è. La Fiorentina dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson per alcune settimane, ma per capire con più precisione l'entità dell'infortunio bisognerà aspettare gli esami previsti per domani. I quotidiani di oggi provano ad anticipare la diagnosi parlando di un probabile stop di circa un mese. La versione più allarmista arriva da Tuttosport che a pagina 24 titola "Gudmundsson: si teme uno stop molto lungo". Anche se poi all'interno dell'articolo la vicenda è più sfumata: "gli accertamenti slittati a domani faranno capire l'entità dell'infortunio, la preoccupazione è palpabile".