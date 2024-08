Tuttosport: Nico alla Juve, la Fiorentina non vuole andare avanti all’infinito

"Nonostante un accordo con il giocatore e una bozza di intesa con il club viola, la situazione si è andata ingarbugliando sia per ragioni interne alla Fiorentina (Rocco Commisso ha inviato dagli Usa messaggi di stop al trasferimento) sia (soprattutto) esterne. Il club viola, infatti, ha sempre subordinato un eventuale addio dell’argentino, che peraltro dopo la cessione di Milenkovic è anche il top per ingaggio della rosa, all’arrivo di Gudmundsson dal Genoa, ma anche questa trattativa si è ingarbugliata oltre ogni attesa per eventi imponderabili o, se volete, perché il solito dispettoso “diavoletto di mercato” ci ha messo la coda, vale a dire l’inattesa cessione di Retegui all’Atalanta che ha complicato i piani del Genoa. Eh sì, perché il liguri avevano già l’accordo con la Fiorentina, e l’attaccante pure, per la cessione di Gudmundsson ma ora si sono ovviamente bloccati perché pure loro hanno prima bisogno di un attaccante. Da Firenze aumenta lo scetticismo, anche perché i tempi rischiano di allungarsi troppo e, fanno filtrare dal Viola Park, “non andiamo avanti all’infinito”. Senza contare che si sono moltiplicati segnali di un possibile ritorno di fiamma dell’Inter che per avere strada libera per l’islandese potrebbe girare al Genoa anche l’attaccante austriaco Arnautovic i cui agenti sono stati avvistati giusto ieri in Liguria".