Tuttosport: “Nessun processo, ma pressione sì. La classifica piange”

Serve una svolta

Sotto la gestione di Rocco Commisso - il presidente, arrivato sabato a Firenze, ha seguito la gara in tv e di certo non avrà fatto salti di gioia. Al momento non s'avvertono segnali di ribaltoni ma Palladino è chiamato a svoltare. Come scrive Tuttosportla classifica piange e il calendario non ammette distrazioni: Lazio e Milan in casa, Empoli fuori, i gallesi del The New Saints in Conference League. Gare determinanti per far decollare la stagione fin qui senza vittorie dopo le prime sei partite, playoff di Conference compresi. Vero che il 50% degli acquisti (Adli, Gosens, Cataldi, Bove e Moreno) sono approdati gli ultimissimi giorni di mercato e addirittura il colpo più importante - Albert Gudmundsson - non ha ancora debuttato fra infortuni e vicende giudiziarie (l'islandese da oggi si allenerà costantemente in gruppo per essere pronto domenica).