La trattativa tra Real Madrid e Lazio per Borja Mayoral è in stand-by, lo riporta Tuttosport. C’è l’accordo con il giocatore e con il Real Madrid, stabilita anche la cifra della recompra a 35 milioni di euro. Sembrava tutto fatto, invece adesso emergono dei rallentamenti. La concorrenza di Valencia e Fiorentina si è fatta più incisiva e nelle prossime ora andranno valutati gli sviluppi. La Lazio in ogni caso non è preoccupata e resta fiduciosa.

Regista, terzino? No, la priorità è l’attaccante. Ma senza Europa è più difficile convincere un big