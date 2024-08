Tuttosport: Kostic pronto a firmare un triennale. Nico Gonzalez resta in attesa

"Quanto a Nico Gonzalez, probabilmente servirà qualche giorno in più per trovare la quadra con Rocco Commisso, colui che ha alzato i paletti di una trattativa che i dirigenti dei due club consideravano già solidamente imbastita con una cifra totale intorno ai 35 milioni, Il presidente, invece, ha alzato la cifra a 40 milioni, che la Juve può raggiungere con un prestito oneroso e una conguaglio successivo più bonus ‘reali” per arrivare alla richiesta. Anche in questo caso c’è già l’accordo con l’attaccante argentino che però non si è messo di traverso con la Fiorentina, tanto è vero che oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e aspetta che i due club trovino la quadra. Una trattativa, lo ricordiamo, che è del tutto svincolata a quella che potrebbe portare Filip Kostic a disposizione di Raffaele Palladino a cui serve un quinto di centrocampo a tutta fascia. Il serbo è ormai convinto, è pronto a firmare un triennale con i viola mentre tra i due club ci sono differenze non insuperabili per la valutazione del cartellino, con la mediazione che potrebbe essere trovata a una cifra tra i 6-7 milioni".