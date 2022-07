Tuttosport: Italiano garante di un progetto mirato a crescere, non a vivacchiare

E' una Fiorentina - scrive Tuttosport - che parte nel segno della continuità nonostante la pettina di due titolari (Odriozola e Torreira) e quella probabile di un terzo (Milenkovic) in caso di chiamato di un top club. Una Fiorentina che comunque sta già turando le falle e dove sono stati riconfermati tutti fra dirigenti e staff tecnico con Italiano in testa. Per la maggioranza dei tifosi, curva Fiesole compresa, l'allenatore che ha riportato i viola in Europa rappresenta il garante di un progetto che punta a crescere e non a vivacchiare. Vero che la trattativa per il prolungamento al 2025 con opzione e ingaggio raddoppiato è stata laboriosa, ma alla fine l'intesa è stata raggiunta e la Fiorentina può cercare di aprire un ciclo come ai tempi di Prandelli e Montella.