Tuttosport: “Italiano crede all’Europa anche se il club non lo ha accontentato”

Su Tuttosport di oggi, un'analisi sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano e sul periodo tribolato dei gigliati. Resettare Bologna e reagire: questo quanto scrive il quotidiano. La delusione per aver perso lo scontro diretto al Dall’Ara non è certo passata ma più forte adesso è la voglia di riscatto. Perché all’Europa Vincenzo Italiano continua a credere anche se la società a gennaio non ha esaudito le sue richieste. Adesso, intanto, incombe un altro derby tosto e importante, con l’Empoli domani al Castellani. La Fiorentina sarà sostenuta da 4000 tifosi, la maggior parte su iniziativa dei gruppi della curva Fiesole arriverà in treno. Proprio dal cuore del tifo viola sono stati lanciati i messaggi più significativi in questo tribolato periodo per la loro squadra: prima della gara col Frosinone c’è stato un confronto con l’allenatore e i giocatori, il giorno dopo cori per Italiano e uno striscione critico verso la società, in particolare il dg Barone per il deludente operato sul mercato. E mercoledì sera a Bologna nonostante la delusione per la sconfitta gli ultrà a fine match hanno chiamato i giocatori sotto il settore ospiti per ribadire che solo stando tutti uniti si può uscire da un momento così difficile. Insomma guai arrendersi (la Fiorentina è ancora in lotta su tre fronti) e avanti tutta, insieme, per spezzare la striscia negativa in trasferta (tre ko di fila) e ritrovare un successo che manca dal 22 dicembre, 1-0 a Monza, gol di Beltran. Intanto Italiano chiede ai giocatori più rappresentativi quel cambio di passo necessario per rimettere in moto la squadra, in primis Nico Gonzalez che non è ancora al 100% dopo il lungo stop ma può essere lo stesso decisivo: l’argentino ha già segnato tre volte fuori casa (con Genoa, Frosinone e Napoli) contribuendo a portare 7 punti, e l’ultima vittoria sull’Empoli (3 aprile 2022) è arrivata grazie a un suo gol. Il tecnico confida poi molto su Andrea Belotti appena aggregato ma già ben inserito: fra l’altro il centravanti era in campo nel 7-0 rifilato a settembre dalla Roma all’Empoli (lui non segnò ma firmò due assist).