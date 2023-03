Tuttosport, Inzaghi out a fine anno? Italiano è tra i candidati per l’Inter

Italiano è pronto per una big?

Tuttosport parla delle panchine bollenti delle big italiane. Infatti secondo il quotidiano ci sarebbero diverse panchine a rischio tra le grandi squadre. In particolare Simone Inzaghi non sarebbe al sicuro. E tra i suoi sostituti spuntano nomi come Simeone e Mourinho. Ma oltre a questi, difficili da raggiungere a livello economico, si fanno largo altri 2 nomi. Quello di Thiago Motta, e quello di Vincenzo Italiano. 2 nomi giovani ed emergenti, e che a livello economico potrebbero essere più sostenibili.