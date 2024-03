TuttoSport: “Il Franchi si commuove in ricordo di Barone”

Le parole del capitano: "Per noi era come un padre, lascerà un vuoto incolmabile nella Fiorentina". Anche il Franchi si commuove per Joe

Il momento più suggestivo, come scrive TuttoSport, è stato quando la curva Fiesole e la maratona sono state interamente avvolte dalla maxi coreografia per ricordare Joe Barone e i tifosi scomparsi negli anni passati. Migliaia di bandierine che sono rimaste tese, mostrando due rondini in volo e la scritta "vanto e gloria" al momento dell'inno della Fiorentina fino al termine del minuto di silenzio per il direttore generale deceduto lo scorso 19 marzo. Intanto un gruppo di bambini, nel silenzio, facevano volare decide di palloncini bianchi in cielo. Firenze ha risposto con tutto il suo amore e la sua passione dopo il nuovo lutto che ha colpito la squadra, ha riempito lo stadio ( oltre 33mila spettatori, con la ferrovia chiusa), e due ore prima dell'inizio si è data appuntamento fuori dallo stadio per aspettare l'arrivo del pullman viola accogliendo con cori, fumogeni e applausi.