Il francese potrebbe essere in uscita dalla Fiorentina

Nell'edizione del giorno di TuttoSport, c'è spazio per alcune riflessioni riguardo il futuro della Fiorentina. Secondo il quotidiano, la conferenza stampa indetta da Commisso questa mattina non darà grosse delucidazioni riguardo al futuro tecnico della squadra gigliata. Tuttavia, l'arrivo di Rino Gattuso in Viola sembra sempre più vicino. Per il calabrese è già pronto un biennale, anche se deve essere ancora messo tutto nero su bianco. Per quanto riguarda il capitolo Ribery, a differenza con quanto trapelato in mattinata, potremmo essere arrivati all'epilogo. Quella contro il Napoli potrebbe essere la sua ultima partita in casa da calciatore della Fiorentina.