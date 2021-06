Tuttosport: Gattuso-Fiorentina, i retroscena della rottura

Il punto di Xavier Jacobelli

A Tuttosport risulta che la rottura con la Fiorentina sia stata causata dalla profonda divergenza fra il nuovo allenatore e la società sull’intera strategia di rafforzamento della squadra. La trattativa fallita per Oliveira è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Viola ha ritenuto spropositate le richieste del Porto nonché l’ammontare delle commissioni che sarebbero state chieste dall’agente portoghese. Ma Gattuso non c’entra. E non ha chiuso il rapporto con la Fiorentina perché allettato da una precedente offerta del Tottenham, arrivata dopo e non prima della rottura.