Criscitiello: “Troppa confusione nella Fiorentina, l’errore di Gattuso…”

Il giornalista: "Commisso non ha ancora capito le dinamiche del calcio italiano dove il rispetto dei ruoli è fondamentale"

"Tra Gattuso e la Fiorentina è finita come peggio non poteva. Scusate, non è mai iniziata. Gattuso è un precisino. Uno che è cresciuto nel Milan di Berlusconi e Galliani e vuole tutto organizzato alla perfezione. Cocciuto e maniacale. La Fiorentina non l'aveva presa in considerazione fino al sabato prima di Napoli-Verona. Poi ha subito il colpo (di sole) della mancata qualificazione Champions, gli insulti social di De Laurentiis e il martedì senza essere convinto ha detto sì alla Fiorentina perché era inutile aspettare la Lazio che aveva, ufficiosamente, confermato Inzaghi.