"La Fiorentina di Vincenzo Italiano è ormai formazione consolidata nei suoi principi di gioco. Indipendentemente dalle scelte relative agli uomini da mandare in campo, la Viola infatti resta una squadra che tende a schiacciare l’avversaria di turno, riducendo così il campo di gioco ai cinquanta metri della metà offensiva. Il palleggio della Fiorentina è spesso articolato anche se a volte fa fatica a trovare sbocchi centrali. Così, una delle soluzioni maggiormente cercate dall’undici viola è quella del cross. Non a caso i gigliati registrano una media di ben 23 cross a partita. Fatte queste premesse, l’azione della Fiorentina può anche svilupparsi in modo più verticale, con una ricerca veloce della profondità e con attenzione ad andare ad aggredire forte in avanti alla conquista della seconda palla. Nella seconda parte del campionato Italiano ha poi apportato un cambiamento al suo tradizionale 4-3-3, introducendo la figura del trequartista. Le funzioni del numero 10 sono state svolte con profitto da Lucas Beltran. L’argentino è arrivato quest’anno in Italia con la speranza di risolvere il vecchio problema della Fiorentina di Italiano, vale a dire quello del centravanti. Un problema manifestatosi fin da quando Dusan Vlahovic, a gennaio del 2022, è stato ceduto proprio alla Juventus. (...) Resta la questione relativa alla fase difensiva. La linea alta della Viola è coraggiosa e accompagna una forte pressione in avanti uomo contro uomo. Questo coraggio è stato spesso oggetto di critiche a causa di una serie di gol simili presi in stagione dai toscani, con imbucate verticali degli avversari".