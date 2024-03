Tuttosport: “Dolore immenso per Commisso. Venderà la Fiorentina?”

"Il dolore per la perdita della sua longa manus a Firenze potrebbe portare Rocco Commisso alla decisione di passare la mano e cedere il club". Così Tuttosport si sofferma sulla situazione interna alla Fiorentina dopo la scomparsa di Joe Barone. La morte del direttore generale della Fiorentina è stata un duro colpo per Rocco Commisso. I punti interrogativi sul futuro del club sono tanti e il patron viola dovrà prendere delle decisioni importanti. Per quanto riguarda la squadra, Pradè e Burdisso si occuperanno del mercato. In dirigenza possibile l'inserimento di Joe Appio o Mark Stephan. Ma il quotidiano non esclude scenari diversi: "Il patron, che di Barone si fidava ciecamente tanto da difenderlo anche dalle recenti critiche cui è andato incontro dopo il mancato colpo sul mercato di gennaio, vive in America e, viste anche l’età e la salute a volte precaria, difficilmente riuscirebbe a gestire il club. Ecco perché il dolore per la perdita della sua longa manus a Firenze potrebbe portare Rocco Commisso alla decisione di passare la mano e cedere il club. D’altronde in questi anni voci di vendita ci sono già state".