Tuttosport: “Derby che profuma d’Europa. Belotti vuole essere protagonista”

Per Vincenzo Italiano la partita numero 100 in Serie A alla guida della Fiorentina è un derby che profuma d'Europa viste la classifica e le ambizioni del Bologna e della propria squadra. Per Andrea Belotti la gara numero 400 in carriera è l'occasione per continuare la missione rilancio per se stesso, per il suo nuovo club e in chiave azzurra. Contro il Bologna insomma c'è molto di più dei tre punti. Ha voglia di sentirsi ancora protagonista il Gallo, pure in questo importante derby dell'Appennino, insieme a Gonzalez e compagni cercherà di regalare alla Fiorentina un successo che fuori casa manca dal 22 dicembre. Lo riporta Tuttosport.