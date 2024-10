Tuttosport controcorrente: Quarta e Biraghi titolari, Colpani fuori?

Curiosità di formazione che arriva da Tuttosport in vista di Fiorentina-Milan. Il quotidiano torinese ipotizza una formazione diversa rispetto alle altre sui quotidiani, con un paio di idee tattiche che meritano approfondimento. Innanzitutto, la posizione in campo e poi gli interpreti: nel possibile 4-2-3-1 vanno controcorrente soprattutto le scelte di Martinez Quarta e Biraghi titolari (schierati solo da La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola) ma anche nei tre dietro alla punta la scelta di un Gosens molto alto e di Colpani in panchina. Un'idea tattica che Palladino potrebbe adottare.