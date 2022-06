Tuttosport controcorrente: Grillitsch a un passo dalla Fiorentina

Per Grillitsch sarebbe pronto un contratto di quattro anni

Versioni discordanti tra i giornali sulla trattativa per Florian Grillitsch (SCHEDA). Se il Corriere dello Sport, infatti, scrive di immobilismo, di ben altro tenore è Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, il centrocampista austriaco, svincolatosi dall'Hoffenheim, è pronto ad accasarsi alla Fiorentina con un contratto quadriennale. Mancano da limare i dettagli (le solite commissioni per l'entourage), per questo motivo l'annuncio tarda ad arrivare.