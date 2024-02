Tuttosport chiede: “Italiano, sai ancora come si vince?” Nel 2024 è ultimo

Oggi conta il risultato: è questo quello che scrive Tuttosport, visto che la Fiorentina è scivolata al 9° posto e in una classifica che considerasse solo il nuovo anno solare sarebbe ultima , con un punto, assieme alla Salernitana. C'è aria di esordio da titolare per il Gallo Belotti e di ritorno nell'11 iniziale per Nico Gonzalez, a digiuno dal sigillo al Bologna, ormai tre mesi fa con di mezzo un infortunio.

Dimostriamo di essere diversi da quelli dell'ultimo periodo in cui abbiamo pagato episodi sfavorevoli e qualche errore di troppo, sui rigori o nei 4' di follia a Lecce. Bisogna confermare, anche per il nostro presidente, di non aver perso quello spirito di rivalsa che ci ha sempre contraddistinto. Mai come adesso c'è bisogno di dare tutti qualcosa in più e spero che ciò emerga contro il Frosinone che può crearci problemi se non l'affronteremo con l'attenzione che merita. Un appello ai tifosi? Spesso sono stati loro a trascinarci, stavolta tocca a no