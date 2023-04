Tutto vero: l’attacco della Fiorentina è il migliore in Europa

Nessuno come la Fiorentina tra le squadre che sono ancora in corsa nelle tre competizioni principali in Europa: 30 gol per la banda di Vincenzo Italiano

La Nazione celebra un dato offensivo certificato dai canali ufficiali UEFA: tenendo lontani i turni di qualificazione, la Fiorentina è la squadra che nelle tre competizioni europee è quella che ha realizzato più reti. 30 tonde tonde, con le 4 messe a segno in Polonia. In Conference il West Ham è fermo a 20, dietro proprio il Lech Poznan e il Basilea a 19. Ma è alzando gradualmente l’asticella che il dato diventa esaltante: in Europa League sono gli olandesi del Feyenoord a guidare la classifica con 22, precedendo di un solo gol il Manchester United (21). E in Chammpions? Far gol è sempre difficile, e il livello si alza via via, sia dei detentori dei primati, sia delle avversarie. Il Manchester City con le tre reti rifilate al Bayern Monaco ha agganciato il Napoli a 25 gol, fermato dalla difesa del Milan. A seguire Benfica e Real Madrid con 23. Nessuno come la Fiorentina, che ha dalla sua la certezza di poter continuare.