Tutto pronto per la “motorinata”: la Curva Fiesole si mobilita

La Curva Fiesole si mobilita per stare vicino alla Fiorentina

La "motorinata" organizzata dalla Curva Fiesole rappresenta una tradizione che si rinnova, trasmettendo il senso di appartenenza da una generazione all'altra. Dopo anni di trasferte in treno, quest'anno i tifosi viola tornano a percorrere in scooter i circa 30 chilometri che separano Firenze da Empoli, ripetendo l'esperienza già vissuta nel 1986 e nel 1998. Questa mattina migliaia di tifosi si sveglieranno entusiasti per unirsi al pittoresco serpentone di oltre un migliaio di scooter.