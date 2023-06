Tutti vogliono Nico Gonzalez: offerte da mezza Europa per l’argentino

Leader tecnico e non solo. Come scrive il Corriere dello Sport, questo è Nico Gonzalez per la Fiorentina. L'elemento di migliore qualità e di maggior spessore dentro il gruppo di Vincenzo Italiano, ruolo ed etichetta ormai garantiti anche dai numeri oltre che dalle aspettative: 14 gol in stagione (6 in Serie A, altrettanti in Conference League dove ha servito anche 4 assist) e 2 in Coppa Italia. L’ex Stoccarda da marzo in avanti ha letteralmente deciso le semifinali di Coppa Italia e Conference League per far guadagnare Roma e Praga alla Fiorentina, e che poi sia andata com’è andata è un altro discorso. Rocco Commisso a gennaio ha già detto no a trentacinque milioni (otto in più di quanto lo ha pagato), il Fulham anche in questi giorni ha chiesto informazioni dopo aver avviato contatti e trattative per Igor, il Valencia ha da ricostruire e rigenerare il gruppo dopo una stagione fallimentare e in Germania non si sono certo “dimenticati” di lui. La dirigenza cercherà di difendersi da chi bussasse alla porta viola pensando di portare via Gonzalez. Cosa di per sé difficilissima se non improbabile, figurarsi per offerte non congrue al suo cartellino. La Fiorentina del futuro avrà Nico e sarà per Nico, a meno che non arrivi un’offerta impossibile da rifiutare, ben al di sopra di quella del Leicester in inverno.