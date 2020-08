Tutti pazzi per Ricci, ma la Fiorentina è avanti. Ecco il play che ha stregato la Viola

Samuele Ricci (SCHEDA) ha ormai stregato tutti. La Gazzetta dello Sport scrive che il presidente dell’Empoli Corsi non riuscirà a trattenere il suo gioiello oltre l’estate, e i rapporti con la Fiorentina, ottimi, lasciano presagire un altrettanto positivo esito della trattativa, che potrebbe coinvolgere anche Zurkowski per abbassare la parte cash, 15 milioni di euro. Il ruolo di Ricci è quello di regista in un 4-3-3 o in un 3-5-2, potrebbe coesistere bene in rosa con Pulgar che gli farebbe da maestro (COME CI HA SUGGERITO IL SUO VECCHIO MISTER BUCCHI). Più fisico e meno tecnico rispetto a Tonali, duttile al punto di poter fare bene anche da mezzala. C’è stata un’offerta di 11 milioni da parte del Napoli, c’è stato un interessamento del Milan nonché del Borussia Dortmund di Favre, una garanzia in merito. Ma la Fiorentina non vuol lasciarsi scappare questo talento.