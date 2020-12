Tutti negativi, Prandelli pensa alla formazione: cambiano gli esterni

Tutti i giocatori della Fiorentina sono risultati negativi al tampone: si può pensare alla gara contro il Bologna. Vale anche per il resto del gruppo squadra, nessun problema anche per lo staff di Prandelli, che vuole allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica, si legge su La Nazione. Adesso chi è rientrato dall’estero dovrà osservare dieci giorni di isolamento e uscire solo per raggiungere il centro sportivo: tra questi giocatori figurano Ribery, Duncan, Lirola. Si sono intraviste ieri le prime novità di formazione, con il duo Ribery-Vlahovic intoccabile come Amrabat-Borja Valero dietro di loro. Cambiano le fasce, Barreca rileverà lo squalificato Biraghi mentre Caceres tornerà in difesa lasciando spazio a uno tra Venuti e Lirola.

Diego Costa rescinde con l’Atletico e cerca squadra: occasione?