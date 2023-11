Tutti i riflettori su Nzola: ecco dei segnali di vita. Pochi, ma ci sono

La Fiorentina doveva fare gol e tanti. Un discorso valido per tutti, ed in particolare per Nzola. Era lui, inutile girarci tanto attorno, l’osservato speciale.

La Fiorentina doveva fare gol e tanti. Un discorso valido per tutti, ed in particolare per Nzola. Era lui, inutile girarci tanto attorno, l’osservato speciale. L’uomo chiamato a lanciare finalmente qualche segnale di vita, dopo un avvio di stagione (molto) più complicato del previsto. Ripensando al match d’andata infatti, la tavola sembrava apparecchiata a posta per l’ex Spezia. Un avversario (decisamente) alla portata e, soprattutto, una difesa a dir poco perforabile. Teoria, tradotta in pratica dopo nemmeno cinque minuti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.