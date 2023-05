“Tutti a Praga alé”? Prezzi dei voli su del 150%, posti a sedere appena 6mila

Assistere alla finale di Praga non sarà affatto semplice per i tifosi viola, che in queste ore stanno facendo di tutto per assicurarsi un posto all'Eden Arena

"In 60mila alla conquista dell'Europa" scrive La Gazzetta dello Sport, peccato che sia il numero complessivo di tifosi italiani che potranno assistere alle tre finali di Inter, Roma e Fiorentina a Istanbul, Budapest e Praga. L'Eden Arena, sede della finale di Conference League, conta appena 20mila posti, e per la Fiorentina ci sono solo 5900 biglietti che andranno a ruba e verranno assegnati con modalità ancora da stabilire da parte del club (in piedi l'ipotesi sorteggio, addirittura). Nel frattempo aumentano i costi per arrivare a Praga in aereo. La tratta migliore - Bologna-Praga -, ha subito un’impennata del 150% arrivando a superare i 500 euro. A prezzi inferiori si trovano voli che partono da Roma, anche se il costo per raggiungere la capitale è superiore rispetto a Bologna