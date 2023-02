“Tutti a Cremona”: la Coppa Italia accende il tifo viola

Repubblica Firenze si concentra sulla semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. Il quotidiano scrive che la stagione è svoltata in maniera inaspettata e lanciata verso un traguardo impensabile, quello della finale, sfuggita l’anno scorso (proprio in semifinale) dopo la sconfitta con Juventus. Il popolo viola si è addormentato (e si è svegliato) con l’adrenalina del grande evento e poco importa se ancora mancano due mesi alla gara di andata, in programma o il 4 o il 5 aprile allo stadio Zini. Tanti hanno già deciso che quel giorno ci saranno, pronti a un maxi esodo e a polverizzare i 2 mila 425 posti del settore ospiti: "Ragazzi tenetevi liberi, si va a Cremona" , "Non faccio una trasferta da un po’ ma sarò presente" , "Organizziamoci, io ci sto" , "Si torna in nottata o al massimo prendo ferie ma ci voglio essere" sono stati alcuni dei messaggi più comuni sui social, sotto i post delle pagine che parlano di Fiorentina e anche nelle conversazioni private. (...). Stavolta la Fiorentina parte con i favori del pronostico e, anche se la doppia sfida andrà giocata e vinta, mai come adesso, dopo quasi dieci anni, la finale è a portata di mano.