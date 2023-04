Tutte le strade per Poznan: il tifo viola si fa sentire anche in Polonia

C’è chi partirà da Bologna alla volta di Berlino, da dove via macchina raggiungerà poi Poznan, chi invece ha scelto l’aeroporto di Varsavia per proseguire in treno, ma anche chi ha scelto Pisa come punto di partenza per atterrare a Breslavia

Aereo, macchina, treno. In tutti modi i tifosi della Fiorentina seguiranno la squadra in Polonia. C'è anche chi, come sottolineato dal Corriere Fiorentino, ha usato mezzi a noleggio. Insomma, la squadra di Italiano si porterà con se un buon numero di sostenitori per centrare una vittoria importantissima. C’è chi partirà da Bologna alla volta di Berlino, da dove via macchina raggiungerà poi Poznan, chi invece ha scelto l’aeroporto di Varsavia per proseguire in treno, ma anche chi ha scelto Pisa come punto di partenza per atterrare a Breslavia e continuare con mezzi a noleggio, fino a chi è pronto ad affrontare oltre 1.400 km con pulmini a noleggio. Insomma, tutti pronti per seguire e sostenere la Fiorentina.